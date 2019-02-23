Боломбой пропустит матч с Финляндией

Центровой сборной России Джоэл Боломбой не примет участия в матче сборной России с командой Финляндии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.



Причиной пропуска матча стало то, что жена Боломбоя находится в роддоме и в ближайшее время родит первенца.



«Джоэл Боломбой не сыграет с финнами. Он прилетел в Пермь, провел тренировку, но улетел обратно в Москву, потому что у него вот-вот должна родить жена», — написал в своём «твиттере» Комаров.

Встреча сборных России и Финляндии состоится в воскресенье, 24 февраля, на паркете УДС «Молот». Ожидается, что матч пройдёт при аншлаге — 6650 зрителей. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Сборная России с 18 очками занимает третью строчку в группе. Финны с 17 очками идут на четвёртой позиции.