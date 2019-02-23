Саккетти останется главным тренером сборной Италии до 2021 года

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Ромео Саккетти подписал с федерацией баскетбола новый контракт, согласно которому он продолжит работу с национальной командой до 2021 года, сообщает Eurohoops.

Вчера, 22 февраля, сборная Италии завоевала путёвку на чемпионат мира 2019 года, разгромив на домашней арене команду Венгрии. Таким образом, итальянцы впервые с 2006 года примут участие в мировом первенстве.

«Решение о продлении контракта было принято ещё до того, как мы квалифицировались на чемпионат мира. Я уверен в Саккетти и в той работе, которую он делает со сборной. Наша краткосрочная цель — выступление на чемпионате мира, но также мы сфокусированы на Олимпийских играх и следующем Евробаскете», — заявил президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи.