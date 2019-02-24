Инсайдер: «Мемфис» в межсезонье проведёт обмен с участием Конли

Известный обозреватель НБА и инсайдер Крис Хайнс заявил, что руководство «Мемфис Гриззлиз» в предстоящее межсезонье обменяет разыгрывающего защитника, многолетнего лидера команды Майка Конли.

«Похоже, что Конли ещё один парень, который будет выменян. Я немного пообщался с ним во время уик-энда Матча всех звёзд и понял, что его обмен — вопрос времени. Скорее всего, это решится летом», — приводит слова Хайнса ClutchPoints.

В ходе нынешнего сезона руководство «Мемфиса» выменяло другого лидера коллектива Марка Газоля, отправив испанца в «Торонто Рэпторс». В качестве компенсации за него клуб получил Делона Райта, Си Джей Майлза и Йонаса Валанчюнаса.

«Мемфис Гриззлиз» на данный момент занимает 14-е место в таблице Западной конференции.