25 очков Митчелла и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Даллас»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и победил со счётом 125:109 (31:25, 30:33, 25:20, 39:31). Для подопечных Рика Карлайла это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В составе победителей по 25 очков набрали защитник Донован Митчелл и разыгрывающий Рики Рубио. Дабл-даблом из 15 очков и 12 подборов отметился центровой Руди Гобер. На счету Джея Краудера 22 очка.

В составе «Маверикс» самым результативным стал защитник Тим Хардуэй-младший, в активе которого 21 очко. 20 очков набрал Трэй Бёрк, 15 — у Дирка Новицки. Тремя блокшотами отметился центровой Салах Межри. Лука Дончич участие в матче не принимал.