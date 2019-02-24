Леброн Джеймс: в «Лейкерс» все привыкли проигрывать, а я не привык

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» назвал недостаток опыта у партнёров одной из причин неудач команды.



«За последние несколько лет все в «Лейкерс» привыкли проигрывать. Но я к этому не привык. Я никогда не смогу принять поражение как должное. Поэтому, уступив «Нью-Орлеану» в 59-й встрече сезона, чувствую себя точно так же, как уступив в первой с «Хьюстоном». Такой уж я.



Многие наши игроки не знают, чего стоит выйти в плей-офф, поскольку никогда не добивались этого. Им нужно почувствовать, что необходимо срочно исправлять ситуацию. Осталось всего 23 матча регулярного чемпионата», – цитирует Джеймса ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 115:128.

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