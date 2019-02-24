Болельщики «Нью-Орлеана» освистали Леброна Джеймса

Болельщики «Нью-Орлеан Пеликанс» освистали форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время матча регулярного чемпионата НБА команд, сообщает ESPN. Таким образом, они выразили отношение к роли Джеймса в истории с требованием обмена мощного форварда «Нью-Орлеана» Энтони Дэвиса.



Перед началом сезона Дэвис, сменив агента, стал клиентом Рича Пола, также представляющего интересы Джеймса. После того как форвард заявил о желании сменить команду, именно «Лейкерс» активно пытались организовать его обмен ещё до закрытия трансферного окна в НБА.



Встреча завершилась домашней победой «Нью-Орлеана» со счётом 128:115. Дэвис участия в ней не принимал, а Джеймс набрал 27 очков, совершил 12 подборов, отдал 7 передач, сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 39 минут.

Дабл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»