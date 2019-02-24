Деттманн: Россия – фаворит, но финны выйдут на охоту, как волчья стая

Главный тренер сборной Финляндии Хенрик Деттманн поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 6-го тура второго этапа квалификации Кубка мира–2019 со сборной России.



«Россия несомненно является фаворитом в очной встрече. Но мы сосредоточимся исключительно на своей игре. Финны будут драться и цепляться изо всех сил. Мы выйдем на охоту, как единая волчья стая», – приводит слова Деттманна официальный сайт ФИБА.



Сборная России выйдет в финальную часть Кубка мира, если победит Финляндию или проиграет с разницей не более «-2». В противном случае путёвку в решающую стадию мирового первенства получат финны.



В матче первого круга в ноябре 2018 года россияне победили в гостях в овертайме со счётом 77:75.

Последний бой — он трудный самый. Россия рвётся на Кубок мира Всё решит матч с финнами, который состоится в Перми.