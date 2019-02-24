Шикарный пас за спиной Криса Пола – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, лёгкого форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джейка Лэймэна, его партнёра по команде мощного форварда Мо Харклесса, центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо и мощного форварда «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда, эффектные блок-шоты мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Шейха Диалло и мощного форварда «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Толливера, шикарный пас за спиной разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, а также оргинальный баззер-битер лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.