Дивинченцо близок к получения итальянского гражданства

Президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи заявил, что атакующий защитник «Милуоки Бакс» Донте Дивинченцо близок к получению итальянского паспорта.

«Мы работаем над этим и отправили уже все необходимые документы. Также прорабатываем другие варианты, в частности с баскетболистом университета „Гонзаги“ Риком Фойсом. Такая возможность есть», — приводит слова Петруччи Sportando.



При этом не совсем понятно, успеет ли баскетболист получить гражданство Италии. Донте Дивинченцо — 17-й номер драфта-2018. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах, набирая 4,8 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 1,2 результативные передачи в среднем. На данный момент Дивинченцо залечивает травму.