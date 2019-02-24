Фридзон: сборная России может выходить из самых тяжёлых ситуаций

Капитан сборной России Виталий Фридзон прокомментировал победу российской команды над сборной Финляндии в матче квалификации Кубка мира — 2019. Благодаря этой победе сборная впервые с 2010 года поедет на мировое первенство.



«Ответственный матч, поэтому в начале игры было волнение, само собой. Трибуны гнали нас, пели гимн – много эмоций было, и мы чуть-чуть «перегорели», позволили финнам повести 18 очков. Паника была небольшая, но мы верили друг в друга. Я говорил ребятам, что ещё много играть и не надо опускать руки, потому что у нас большое сердце. Мы же сборная России, мы любим себя загнать в одно место, а потом оттуда выскребаться. Это суть нашей жизни.



Сегодня мы показали, что можем выходить из самых тяжёлых ситуаций. У меня будет второй чемпионат мира, это будет огромный праздник. Все очень рады, счастливы, спасибо каждому, кто болел за нас», — приводит слова Виталия Фридзона «Р-Спорт».