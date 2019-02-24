Тренер сборной Финляндии: Россия заслужила эту победу

Главный тренер сборной Финляндии Хенрик Деттманн прокомментировал поражение своих подопечных от сборной России в матче квалификации Кубка мира — 2019. По словам Деттманна, россияне заслужили эту победу.



«Наши поздравления сборной России. Это было потрясающее выступление. Они сыграли в замечательный баскетбол, проявив мужество и характер. Они упали, но смогли подняться и выиграть игру. Им удалось сыграть много хороших игр. И они заслужили эту победу. Думаю, что сборная Финляндии хорошо прошла квалификацию Кубка мира. У нас в стране не так много баскетболистов», — приводит слова Хенрика Деттманна пресс-служба ФИБА.



Напомним, что эта победа позволила сборной России обеспечить себе путёвку на Кубок мира, который пройдёт в Китае.