Базаревич: в Китай будем брать лучших

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что на Кубок мира-2019 в Китай поедут лучшие игроки.



«Кто-то уже говорил о том, что, например, испанцы отобрались на Кубок мира одним составом, а в Китае никто из этой команды может не сыграть. Не знаю — посмотрим, кто будет здоров. Полгода назад в сентябре у нас вообще не было четвертых «номеров», кроме Семена Антонова — остальные были травмированы: и Воронцевич, и Зубков.



Наверное, это не очень справедливо, что отбираются одни, а играют другие. Но любой тренер и любая организация хотят удачно выступить в Китае, поэтому будем брать лучших. Будем внимательно следить за всеми. Потому что всех задействованных в квалификации — а это 20 с лишним человек — я их даже всех не смогу вызвать на сбор. Многим будет обидно, но такова жизнь. Мне бы хотелось попытаться дать шанс всем. Первый раз говорю о том, что настолько благодарен собственным игрокам. И это первое, что я им сказал. Еще и Боломбой есть, который приехал и уехал», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.