«Никс» обыграли «Сан-Антонио», несмотря на 32 очка Дерозана

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 130:118. Хозяева были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Спёрс» Демар Дерозан, остановившийся в шаге от дабл-дабла – 32 очка и 9 подборов. 18 баллов на счету Ламаркуса Олдриджа, 15 – у Брина Форбса.

В составе победителей 27 очков в активе Дэмиэна Дотсона. Он реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Кевин Нокс (19 баллов и 10 подборов), Деннис Смит (19 очков и 13 результативных передач) и Митчелл Робинсон (15 баллов и 14 подборов).

«Никс» (12-48) одержали вторую победу в трёх матчах после 18 поражений кряду. У «Спёрс» (33-28) шесть проигрышей в семи встречах.