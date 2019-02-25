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«Никс» обыграли «Сан-Антонио», несмотря на 32 очка Дерозана

«Никс» обыграли «Сан-Антонио», несмотря на 32 очка Дерозана
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 130:118. Хозяева были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Спёрс» Демар Дерозан, остановившийся в шаге от дабл-дабла – 32 очка и 9 подборов. 18 баллов на счету Ламаркуса Олдриджа, 15 – у Брина Форбса.

В составе победителей 27 очков в активе Дэмиэна Дотсона. Он реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Кевин Нокс (19 баллов и 10 подборов), Деннис Смит (19 очков и 13 результативных передач) и Митчелл Робинсон (15 баллов и 14 подборов).

«Никс» (12-48) одержали вторую победу в трёх матчах после 18 поражений кряду. У «Спёрс» (33-28) шесть проигрышей в семи встречах.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2019, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
130 : 118
(30:26, 32:27, 32:30, 36:35)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 27, Мудиэй - 19, Смит - 19, Нокс - 19, Томас - 16, Робинсон - 15, Трир - 9, Дженкинс - 3, Вонле - 3, Корнет, Хезонья, Элленсон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 32, Олдридж - 18, Форбс - 15, Пёлтль - 12, Гэй - 10, Миллз - 8, Белинелли - 8, Пондекстер - 7, Каннингем - 4, Дав. Бертанс - 4, Уайт, Мету, Пау Газоль
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