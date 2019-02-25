Сокрушительный данк Хэррелла – в видеообзоре матча «Денвер»–«Клипперс»

«Денвер Наггетс» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались сокрушительный данк мощного форварда «Клипперс» Монтреза Хэррелла, а также эффектный бросок с разворота через руки соперника центрового «Денвера» Николы Йокича.



Матч завершился победой «Денвера» со счётом 123:96. Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал атакующий защитник «Клипперс» Лу Уильямс. У победителей отличился центровой Никола Йокич, набравший 22 очка. Теперь «Наггетс» занимают в Западной конференции 2-е место с соотношением побед и поражений 41-18, а «Клипперс» – 8-е (33-28).

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