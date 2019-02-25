Ирвинг: никто не победит «Бостон» в серии плей-офф, поскольку за него играю я

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг уверен, что отдельные неудачи в регулярном чемпионате НБА не мешают считать его команду фаворитом в плей-офф.



«Я совершенно не расстраиваюсь из-за поражений. В регулярном чемпионате они неизбежны. Но я по-прежнему не вижу никого, кто смог бы победить нас в серии плей-офф. Потому что за «Бостон» играю я», – приводит слова Ирвинга ESPN.



На данный момент «Селтикс» занимают в Восточной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 37-23.



Предыдущие два сезона «Бостон» в плей-офф доходил до финала Восточной конференции, где оба раза уступал «Кливленд Кавальерс», за который тогда выступал форвард Леброн Джеймс. При этом в прошлом сезоне Ирвинг не играл в плей-офф из-за травмы.

«Сакраменто» в гостях обыграл «Оклахому», «Бостон» уступил «Чикаго»