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Ирвинг: никто не победит «Бостон» в серии плей-офф, поскольку за него играю я

Ирвинг: никто не победит «Бостон» в серии плей-офф, поскольку за него играю я
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг уверен, что отдельные неудачи в регулярном чемпионате НБА не мешают считать его команду фаворитом в плей-офф.

«Я совершенно не расстраиваюсь из-за поражений. В регулярном чемпионате они неизбежны. Но я по-прежнему не вижу никого, кто смог бы победить нас в серии плей-офф. Потому что за «Бостон» играю я», – приводит слова Ирвинга ESPN.

На данный момент «Селтикс» занимают в Восточной конференции 5-е место с соотношением побед и поражений 37-23.

Предыдущие два сезона «Бостон» в плей-офф доходил до финала Восточной конференции, где оба раза уступал «Кливленд Кавальерс», за который тогда выступал форвард Леброн Джеймс. При этом в прошлом сезоне Ирвинг не играл в плей-офф из-за травмы.

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