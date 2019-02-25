Роскошный аллей-уп Денниса Смита и Митчелла Робинсона – в топ-5 дня в НБА

Роскошный аллей-уп с набросом от щита в исполнении игроков «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего и Митчелла Робинсона, сокрушительный данк их партнёра по команде лёгкого форварда Кевина Нокса, шикарный проход через всю площадку с обыгрышем нескольких соперников атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Патрика Маккоу, зверский бросок сверху с впечатляющей амплитудой атакующего защитника «Орландо Мэджик» Терренса Росса, а также эффектный «гвоздь» мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Хэррелла через пытавшегося помешать Мэйсона Пламли оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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