«Автодор» заключил контракт с американским защитником Ньюбилом

«Автодор» заключил контракт до конца нынешнего сезона с американским защитником Ди Джеем Ньюбилом, сообщает официальный сайт клуба. Договор вступит в силу после того, как игрок успешно пройдёт медицинское обследование.



26-летний Ньюбил в 2015 году закончил университет Пенсильвания Стэйт. После этого он выступал за французский АСВЕЛ, турецкий «Беледиеспор», бельгийский «Остенде», новозеландский «Нью Зилэнд Брэйкерс», польский «Торунь» и австралийский «Кэйрнс Тэйпэнс». В составе «Остенде» защитник становился чемпионом и обладателем Кубка Бельгии в сезоне-2016/17.



За «Кэйрнс Тэйпенс» в нынешнем сезоне Ньюбил набирал по 14,6 очка, совершал по 4,2 подбора и отдавал по 2,5 передачи за 32 минуты в среднем за игру.