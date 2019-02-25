Тэйтум рассчитывает принять участие в Матче звёзд в 2020 году

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум предположил, что он примет участие в Матче звёзд НБА в следующем сезоне. По словам Тэйтума, он верит в свои возможности.



«Я знаю, что приму участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Это не произошло в нынешнем сезоне, значит, случится в следующем. Есть такой класс игроков, которые достигают успехов раньше других, и я могу стать одним из этих баскетболистов. Никто не верит в меня больше, чем верю я сам», — приводит слова Тэйтума The Athletic.



В нынешнем сезоне Тэйтум в составе «Бостон Селтикс» провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 16,4 очка и совершая 63 подбора за 31 минуту и 13 секунд игрового времени.