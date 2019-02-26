Сокрушительные данки Таунса и роскошный лэй-ап Уэйда — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки центрового «Мемфис Гриззлиз» Жоакима Ноа, защитника «Даллас Маверикс» Тима Хардуэя-младшего, форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Мориса Харклесса, лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезла Харрелла, а также игроков «Милуоки Бакс» Брука Лопеса и Кристиана Вуда, эффектное попадание защитника «Шарлотт Хорнетс» Джереми Лэмба, а также роскошный лэй-ап ветерана «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг, набравший 36 очков в выездном матче с «Хьюстон Рокетс» (111:119).