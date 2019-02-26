«Финал восьми» Единой молодёжной лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге

По инициативе баскетбольного клуба «Зенит» впервые в истории Единой молодёжной лиги ВТБ финальный турнир чемпионата пройдёт в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене». Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

Матчи «Финала восьми» будут сыграны в период с 4 по 6 апреля. В финальном турнире примут участие 8 лучших команд по итогам регулярного сезона, которые разыграют чемпионский титул и медали Единой молодёжной лиги ВТБ по системе плей-офф. 4 апреля пройдут матчи 1/4 финала, 5 апреля — полуфиналы и матчи за пятое-восьмое места, а 6 апреля — финал и матчи за третье, пятое и седьмое места.

«Зенит» уделяет большое внимание не только основной команде, для нас важна система подготовки резерва и развитие молодёжных команд клуба. Проведение «Финала восьми» Единой молодёжной лиги ВТБ в Санкт-Петербурге — важный шаг не только для нас, но и для всего петербургского баскетбола. Мы рады, что наша заявка победила, и благодарим лигу за доверие. «Сибур» примет восемь сильнейших молодёжных команд России. Ребята получат шанс сыграть на одной из лучших арен страны — решающий матч за трофей примет главная площадка «Сибура», — сказал Александр Церковный, генеральный директор «Зенита».