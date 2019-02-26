Белинелли готов помочь сборной Италии на чемпионате мира

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Марко Белинелли готов принять участие в чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в августе-сентябре 2019 года в Китае.

«Я в деле, и я уже успел обсудить это с Данило Галлинари, мы очень счастливы, что Италия квалифицировалась на чемпионат мира. Ещё не общался с тренером сборной Саккетти, но чемпионат мира — это важное событие, и я бы с удовольствием принял в нём участие», — приводит слова итальянца Sportando.

Сборная Италии обеспечила себе участие в чемпионате мира впервые с 2006 года. Интересно, что на том мировом форуме Белинелли также принимал участие, набирая в среднем за матч 13,5 очка, а в поединке со сборной США он записал в актив 25 баллов.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА Марко Белинелли принял участие в 60 матчах, набирая в них 10,9 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 1,9 передачи.