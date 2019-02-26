Эмбиид не поможет «Филадельфии» в матче с «Оклахома-Сити»

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск в Оклахома-Сити состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» примет «Филадельфию Сиксерс». Помочь гостям в этой встрече не сможет лидер команды Джоэл Эмбиид, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кит Помпеи.

Камерунец продолжает испытывать боли в колене, из-за чего пропустил три предыдущие встречи. Ожидается, что через несколько дней он пройдёт повторное обследование, после чего сроки возвращения в строй будут скорректированы.

В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 54 матчах, набирая 27,3 очка, собирая 13,5 подбора, а также совершая 3,5 передачи и 1,9 блок-шота за 33,7 минуты игрового времени.