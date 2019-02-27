«Финикс» может уволить с поста главного тренера Кокошкова

Руководство «Финикс Санз» может уволить с поста главного тренера команды Игора Кокошкова, сообщает Clutch Points. Аризонцы практически с самого начала регулярного чемпионата находятся на последнем, пятнадцатом месте в Западной конференции. На счету «Санз» лишь 12 побед в 62 встречах. 25 февраля они одержали выездную победу над «Майами Хит», тем самым, прервав серию из 17 поражений кряду. По мнению экспертов, эта победа может отсрочить отставку Кокошкова и дать ему ещё немного времени.

Минусом для специалиста является то, что на пост главного тренера он взошёл при генеральном менеджере Райане Макдоне, который уже не работает в Аризоне.

Игор Кокошков проводит первый год в НБА в качестве главного тренера. Высшим его достижением является работа со словенской сборной, с которой он завоевал золото Евробаскета-2017.