Ди Бост покидает «Химки»

«Химки» и американский защитник Ди Бост достигли договорённости о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт подмосковной команды.



В «Химки» Бост перешёл в июле 2018 года. Всего в составе подмосковной команды он провёл 40 матчей — 23 встречи в Евролиге и 17 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем он набирал 7,9 очка, отдавал 3 результативные передачи и 2,3 подбора в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В Евролиге в среднем за игру Ди Бост набирал 7,2 очка, отдавал 3,6 передачи и выполнял 2,6 подбора в Ерволиге.



«Мы тепло расстались с Бостом. Это очень хороший игрок, и к нему нет каких-то глобальных вопросов. Мы желаем Ди успехов в новой команде и благодарим за игру», — подчеркнул главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис.