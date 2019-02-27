23 очка О`Брайена помогли «Астане» в гостях обыграть «Парму»

«Астана» одержала победу в гостевом матче с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.



Встреча началась под диктовку хозяев, «Парма» выиграла первую четверть с разницей в 6 очков — 28:22. В следующей десятиминутке гости вырвались вперёд — 45:48. После большого перерыва в третьем игровом отрезке «Астана» немного упрочила лидерство — 65:70. А в последние 10 минут встречи гости дожали «Парму» и оформили победу со счётом 80:85.



Самым результативным в составе победителей стал Джей Джей О`Брайен, набравший 23 очка и сделавший 6 подборов и 3 перехвата. Энтони Клеммонс собрал коллекцию из 16 очков, 3 подборов и 5 передач. В составе «Пармы» по 14 очков набрали Константин Буланов и Кен Браун.