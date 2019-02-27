Агент Ди Боста: Куртинайтис не видел игрока в своих схемах

Станислав Рыжов, агент американского разыгрывающего Ди Боста, прокомментировал уход подопечного из подмосковных «Химок».



«В последних матчах Бост играл более важную роль в «Химках», стал увереннее в своих силах. Однако Римас Куртинайтис не видел баскетболиста в своих схемах. Мы много говорили с ним об этой ситуации, и он честно признался, что игровое время Ди значительно уменьшится, когда на площадку вернётся Алексей Швед.



Поэтому нами было принято обоюдное решение, что разыгрывающему стоит сменить клуб. Это рабочий процесс. Новый тренер пытается выстроить игровой процесс под себя, подписать новых баскетболистов, чтобы достойно завершить сезон», — приводят слова Станислава Рыжова «Известия».