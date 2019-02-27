Шушаков: не хватило концентрации в некоторых моментах игры

Исполняющий обязанности главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал поражение своих подопечных от «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:85.



«У команды был план, который работал определенную часть времени в первой четверти, но в конечном итоге нам не удалось добиться того преимущества по очкам, на которое и была сделана ставка.



Парни отдали много сил в защите и, к сожалению, Эйгирдас получил много фолов. В дальнейшем мы перестали агрессивно действовать в защите и в нападении, после чего матч перешел в физическую борьбу, в которой уверенно чувствовала себя «Астана». У нашей парней было огромное желание одержать победу, но не хватило концентрации в некоторых моментах игры», — приводит слова Вячеслава Шушакова официальный сайт Единой лиги ВТБ.