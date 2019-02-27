Райкович: у «Пармы» есть командная химия

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче реглярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой» — 85:80.



«Эта игра была очень важна для нас, так как она проходила после квалификационного окна и у нас не было шанса провести полноценную совместную тренировку всем составом. Сегодня «Парма» показала энергию и решительность выиграть эту игру. Я думаю, что у команды есть хорошая химия, которая и позволяет им проводить такие матчи.



Поздравляю свою команду за то, что мы нашли путь к победе. Мы контролировали ход игры и атаковали соперника по его слабым местам, как например, провоцируя на фолы Эйгирдаса Жукаускаса, также мы защищались на периметре, особенно во второй половине матча», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.