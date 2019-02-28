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«Сан-Антонио» обыграл «Детройт», «Даллас» — «Индиану»

«Сан-Антонио» обыграл «Детройт», «Даллас» — «Индиану»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (34-29) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (29-31) — 105:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 24 очка. Дабл-даблы оформили Демар Дерозан (17 баллов и 13 подборов) и Якоб Пёлтль (11 очков и 14 подборов). В составе «Пистонс» 22 балла в активе Реджи Джексона. Дабл-дабл из 10 баллов и 17 подборов на счету Андре Драммонда.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» (27-34) также дома обыграл «Индиану Пэйсерс» (40-22) — 110:101. Хозяева прервали серию из пяти поражений.

В составе победителей в паре шагов от дабл-дабла остановился новичок Лука Дончич – 26 очков, 10 подборов и 7 результативных передач. У «Индианы» 22 балла на счету Бояна Богдановича.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
105 : 93
(32:27, 19:21, 27:19, 27:26)
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 24, Дерозан - 17, Белинелли - 17, Уайт - 15, Миллз - 11, Пёлтль - 11, Форбс - 6, Гэй - 4, Пондекстер, Мету, Пау Газоль, Каннингем, Дав. Бертанс
Детройт Пистонс: Джексон - 22, Гриффин - 17, Галлоуэй - 11, Эллингтон - 11, Драммонд - 10, Смит - 9, Кеннард - 8, Браун - 4, Пачулия - 1, Мейкер, Томас, Робинсон, Лойер
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
110 : 101
(28:27, 25:26, 26:25, 31:23)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Брансон - 24, Хардуэй-младший - 20, Пауэлл - 12, Новицки - 11, Клебер - 6, Харрис - 5, Джексон - 4, Финни-Смит - 2, Ли, Брокхофф, Межри
Индиана Пэйсерс: Богданович - 22, Мэттьюз - 20, Тёрнер - 13, Янг - 11, Лиф - 9, Коллисон - 7, Джозеф - 7, Макдермотт - 7, Холидей - 3, О'Куинн - 2, Эванс
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