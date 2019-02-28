«Сан-Антонио» обыграл «Детройт», «Даллас» — «Индиану»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (34-29) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (29-31) — 105:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ламаркус Олдридж, набравший 24 очка. Дабл-даблы оформили Демар Дерозан (17 баллов и 13 подборов) и Якоб Пёлтль (11 очков и 14 подборов). В составе «Пистонс» 22 балла в активе Реджи Джексона. Дабл-дабл из 10 баллов и 17 подборов на счету Андре Драммонда.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» (27-34) также дома обыграл «Индиану Пэйсерс» (40-22) — 110:101. Хозяева прервали серию из пяти поражений.

В составе победителей в паре шагов от дабл-дабла остановился новичок Лука Дончич – 26 очков, 10 подборов и 7 результативных передач. У «Индианы» 22 балла на счету Бояна Богдановича.