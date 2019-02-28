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«Милуоки» в овертайме обыграл «Сакраменто», «Юта» победила «Клипперс»

«Милуоки» в овертайме обыграл «Сакраменто», «Юта» победила «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на выезде в первом овертайме обыграл «Сакраменто Кингз» — 141:140.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 32 очка. 29 баллов у Богдана Богдановича. У «Милуоки» трипл-дабл из 26 баллов, 12 подборов и 13 результативных передач оформил Эрик Бледсо. Яннис Адетокунбо участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (34-26) дома взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (34-29) — 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 32 очка. Дабл-даблы оформили Руди Гобер (20 баллов и 13 подборов) и Деррик Фэйворс (13 очков и 11 подборов). У калифорнийцев по 18 очков набрали Лу Уильямс и Данило Галлинари. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
140 : 141
ОТ (33:34, 29:39, 29:31, 35:22, 14:15)
Милуоки Бакс
Милуоки
Сакраменто Кингз: Хилд - 32, Богданович - 28, Джайлс - 18, Фокс - 17, Барнс - 15, Коли-Стайн - 10, Феррелл - 9, Багли III - 9, Брюэр - 2, Мейсон, Бёркс, Куфос, Бьелица
Милуоки Бакс: Бледсо - 26, Брогдон - 25, Миддлтон - 21, Миротич - 21, Адетокунбо - 17, Коннотон - 9, Ильясова - 8, Лопес - 7, Снелл - 7, Уилсон, Канаан, Вуд, Колсон
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
111 : 105
(26:33, 23:23, 34:27, 28:22)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 32, Гобер - 20, Рубио - 13, Фэйворс - 13, Инглс - 11, Нето - 10, Краудер - 9, О'Нил - 3, Сефолоша, Аллен, Корвер, Ньянг, Юдо
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 18, Галлинари - 18, Харрелл - 16, Жильжо-Александер - 13, Беверли - 12, Грин - 10, Шамет - 9, Зубац - 7, Темпл - 2, Торнвелл, Уоллес, Мотли
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