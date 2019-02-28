«Милуоки» в овертайме обыграл «Сакраменто», «Юта» победила «Клипперс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на выезде в первом овертайме обыграл «Сакраменто Кингз» — 141:140.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 32 очка. 29 баллов у Богдана Богдановича. У «Милуоки» трипл-дабл из 26 баллов, 12 подборов и 13 результативных передач оформил Эрик Бледсо. Яннис Адетокунбо участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Юта Джаз» (34-26) дома взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (34-29) — 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 32 очка. Дабл-даблы оформили Руди Гобер (20 баллов и 13 подборов) и Деррик Фэйворс (13 очков и 11 подборов). У калифорнийцев по 18 очков набрали Лу Уильямс и Данило Галлинари. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов.