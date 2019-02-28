Кириленко объяснил, почему сборная России может побороться за медали Кубка мира

Президент РФБ Андрей Кириленко выделил три момента, благодаря которым сборная России по баскетболу может побороться за медали Кубка мира 2019 года.

«Во-первых, у нас сильный тренер — Сергей Базаревич. Он прошёл немало сложных испытаний в этом отборе, когда во многих матчах не мог рассчитывать на ключевых игроков. Из 12 баскетболистов, выступавших на чемпионате Европы 2017 года, из-за травм и наложения календарей ФИБА и Евролиги он редко мог вызвать даже половину. Это был серьёзный вызов, и из этой ситуации Сергей Валерьянович вышел с достоинством. Пока он справляется со всеми поставленными задачами, поэтому у меня нет сомнений, что мы будем конкурентоспособными в Китае.



Во-вторых, у нас много качественных игроков. Конкуренция за место в составе будет нешуточная — на 12 позиций в заявке претендуют около 30 реальных кандидатов. Такого не было уже давно. Причём для многих баскетболистов, которым исполнилось 30 лет и более, это последний шанс сыграть на крупном турнире. Можно сказать, лебединая песня. Поэтому наши опытные ребята выложатся на 110%, 120%, чтобы показать результат.



Наконец, в-третьих, у нас просто великолепные фанаты, которые, я уверен, горячо поддержат нас в Китае. У нас есть планы помочь болельщикам добраться до Поднебесной и обеспечить покупку билетов на все наши матчи. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими тревел-агентствами и наверняка достигнем какого-то соглашения.

Наши болельщики заслужили к себе наилучшего отношения, ведь без их поддержки мы могли не пройти квалификацию. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто приходил на наши отборочные матчи в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Химках и Перми. В заключительной же игре с Финляндией во многом именно сумасшедшая поддержка трибун в «Молоте» обеспечила нам важнейшую победу. Когда ты видишь, что в зал, который вмещает 6,9 тыс. зрителей, приходят 7,2 тыс. человек, и многие всю игру стоят в проходах, это заставляет игроков показывать свой максимум», — написал Кириленко в колонке для «Известий».