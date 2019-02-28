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Томас: «Химки» должны проводить каждый матч как последний

Томас: «Химки» должны проводить каждый матч как последний
Баскетбол / Евролига

Баскетболист «Химок» Малькольм Томас подчеркнул, что подмосковной команде нужно постараться завершить сезон как можно лучше.

«Даже не знаю. Мы просто должны постараться закончить сезон как можно лучше и побеждать в оставшихся матчах. Не хочу искать оправданий, но у нас другая команда, к тому же недавно сменился тренер, несколько игроков получили травмы, то есть факторов достаточно много. Но ответа на этот вопрос я действительно не знаю.

В каждом матче мы должны биться до последнего и играть на максимуме, словно это наша последняя игра. Важно постоянно оставаться в игре, не допускать провалов и быть энергичнее соперников. Именно энергия поможет нам побеждать», — приводит слова Томаса официальный сайт подмосковной команды.

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