Томас: «Химки» должны проводить каждый матч как последний

Баскетболист «Химок» Малькольм Томас подчеркнул, что подмосковной команде нужно постараться завершить сезон как можно лучше.



«Даже не знаю. Мы просто должны постараться закончить сезон как можно лучше и побеждать в оставшихся матчах. Не хочу искать оправданий, но у нас другая команда, к тому же недавно сменился тренер, несколько игроков получили травмы, то есть факторов достаточно много. Но ответа на этот вопрос я действительно не знаю.



В каждом матче мы должны биться до последнего и играть на максимуме, словно это наша последняя игра. Важно постоянно оставаться в игре, не допускать провалов и быть энергичнее соперников. Именно энергия поможет нам побеждать», — приводит слова Томаса официальный сайт подмосковной команды.