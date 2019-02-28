Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Бетис». 28 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пьяниджани: в нынешней ситуации «Олимпия Милан» выглядит как новая команда

Пьяниджани: в нынешней ситуации «Олимпия Милан» выглядит как новая команда
Баскетбол / Евролига

Главный тренер «Олимпии Милан» Симоне Пьяниджани прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Химками» (90:88), выразив удовлетворение действиями подопечных.

«Думаю, это была хорошая игра для нас. В этой ситуации мы выглядим как новая команда: Недович вернулся недавно, Нанелли пришёл, они только учатся играть вместе. Травма Гудайтиса тоже изменила наш состав. Но мы хорошо сыграли, в защите менялись, создавали в нападении моменты для бросков, реализовывали их. В первой половине мы плохо защищались, мы вообще, возможно, единственная команда, которая в этом сезоне дважды играла против Шведа. Во второй половине мы улучшили оборону и заслужили победу», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент