Моня: раскисать рано, всё можно исправить

Форвард «Химок» Сергей Моня поделился впечатлениями от поражения команды в Евролиге в матче с «Олимпией Милан», подчеркнув, что, невзирая на неудачу, не стоит опускать руки.

«Сейчас объяснений поражению нет. Всю игру вели в счёте и в четвёртой четверти дали сопернику забить много лёгких вещей. Обидно так проигрывать. Думаю, мы не заслуживали поражения. Хотелось победить, тем более в строй вернулся Швед. Будем работать, что ещё остается.



Матч не был для Шведа особенным. Он же взрослый парень, играл в сборной, в США. Конечно, после большого перерыва сложно начать, но он быстро набрал очки, почувствовал уверенность и продемонстрировал высокий класс. Он легко вписался в игру.



Надеюсь, в следующий раз на нашей стороне будет удача, надо готовиться к следующим матчам. Тяжело проигрывать, настроение, конечно, портится. Но раскисать рано, сезон длинный, всё можно исправить», — завершил Моня.