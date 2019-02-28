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Моня: раскисать рано, всё можно исправить

Моня: раскисать рано, всё можно исправить
Баскетбол / Евролига

Форвард «Химок» Сергей Моня поделился впечатлениями от поражения команды в Евролиге в матче с «Олимпией Милан», подчеркнув, что, невзирая на неудачу, не стоит опускать руки.

«Сейчас объяснений поражению нет. Всю игру вели в счёте и в четвёртой четверти дали сопернику забить много лёгких вещей. Обидно так проигрывать. Думаю, мы не заслуживали поражения. Хотелось победить, тем более в строй вернулся Швед. Будем работать, что ещё остается.

Матч не был для Шведа особенным. Он же взрослый парень, играл в сборной, в США. Конечно, после большого перерыва сложно начать, но он быстро набрал очки, почувствовал уверенность и продемонстрировал высокий класс. Он легко вписался в игру.

Надеюсь, в следующий раз на нашей стороне будет удача, надо готовиться к следующим матчам. Тяжело проигрывать, настроение, конечно, портится. Но раскисать рано, сезон длинный, всё можно исправить», — завершил Моня.

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