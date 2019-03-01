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«Голден Стэйт» проиграл «Орландо», потерпев 3-е поражение в 4 матчах

«Голден Стэйт» проиграл «Орландо», потерпев 3-е поражение в 4 матчах
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Орландо Мэджик» — 96:103. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 33:15.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стивен Карри, набравший 33 очка. Он реализовал 5 бросков из 17 из-за дуги. Дабл-дабл из 21 балла и 11 подборов оформил Демаркус Казинс. Также 21 очко на счету Клэя Томпсона. Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

В составе «Орландо» дабл-даблы оформили Аарон Гордон (22 очка и 15 подборов) и Никола Вучевич (12 баллов и 13 подборов).

«Орландо» (30-34) одержал две победы в трёх матчах и закрепился в зоне плей-офф Восточной конференции. У «Голден Стэйт» (43-19) три поражения в четырёх встречах.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
103 : 96
(28:22, 31:29, 11:30, 33:15)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Орландо Мэджик: Гордон - 22, Росс - 16, Огастин - 14, Айзек - 12, Вучевич - 12, Фурнье - 8, Бриско - 8, Берч - 7, Ивунду - 4, Мартин, Джефферсон, Грант
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Казинс - 21, Томпсон - 21, Белл - 6, Грин - 5, Йеребко - 4, Маккинни - 4, Кук - 2, Ли, Луни, Ливингстон
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