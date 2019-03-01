«Миннесота» уступила «Индиане», «Кливленд» вырвал победу у «Никс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» (29-33) на выезде уступил «Индиане Пэйсерс» (41-22) — 115:122.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 17 подборов. В составе «Индианы» 37 баллов на счету Бояна Богдановича.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» (15-47) на выезде вырвал победу у «Нью-Йорк Никс» (13-49) — 125:118. Определяющей стала заключительная четверть, которую гости выиграли со счётом 40:21.

В составе победителей 26 очков набрал Кевин Лав. Он реализовал 11 бросков из 11 с линии штрафных. По 22 балла на счету Коллина Секстона и Джордана Кларксона, 21 – у Джеди Османа. У «Никс» 22 очка в активе Аллонза Трира. Ноа Вонле оформил дабл-дабл из 16 баллов и 10 подборов.