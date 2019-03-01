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«Миннесота» уступила «Индиане», «Кливленд» вырвал победу у «Никс»

«Миннесота» уступила «Индиане», «Кливленд» вырвал победу у «Никс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» (29-33) на выезде уступил «Индиане Пэйсерс» (41-22) — 115:122.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 17 подборов. В составе «Индианы» 37 баллов на счету Бояна Богдановича.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» (15-47) на выезде вырвал победу у «Нью-Йорк Никс» (13-49) — 125:118. Определяющей стала заключительная четверть, которую гости выиграли со счётом 40:21.

В составе победителей 26 очков набрал Кевин Лав. Он реализовал 11 бросков из 11 с линии штрафных. По 22 балла на счету Коллина Секстона и Джордана Кларксона, 21 – у Джеди Османа. У «Никс» 22 очка в активе Аллонза Трира. Ноа Вонле оформил дабл-дабл из 16 баллов и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
122 : 115
(26:35, 38:25, 28:30, 30:25)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Богданович - 37, Лиф - 18, Янг - 15, Мэттьюз - 12, О'Куинн - 10, Макдермотт - 9, Коллисон - 8, Джозеф - 8, Тёрнер - 3, Холидей - 2, Эванс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 42, Тиг - 13, Толливер - 13, Гибсон - 12, Уиггинс - 11, Роуз - 10, Шарич - 7, Окоги - 3, Джонс - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Дьенг, Бэйлесс, Рейнольдс
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
118 : 125
(31:27, 28:30, 38:28, 21:40)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Трир - 22, Смит - 16, Вонле - 16, Элленсон - 13, Робинсон - 12, Мудиэй - 10, Томас - 10, Дотсон - 9, Нокс - 8, Дженкинс - 2, Корнет
Кливленд Кавальерс: Лав - 26, Секстон - 22, Кларксон - 22, Осман - 21, Найт - 9, Жижич - 8, Нваба - 7, Нэнс - 6, Деллаведова - 4, Стаускас, Крисс, Фрай
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