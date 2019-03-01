Зверский данк Симмонса – в видеообзоре матча «Оклахома-Сити» – «Филадельфия»

«Оклахома-Сити Тандер» дома встречался с «Филадельфией Сиксерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли сокрушительные данки разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса и его партнёра по команде лёгкого форварда Тобиаса Харриса.



Матч завершился победой «Филадельфии» со счётом 108:104. Самым результативным игроком встречи с 32 очками стал лёгкий форвард победителей Тобиас Харрис. У «Оклахома-Сити» отличились разыгрывающий Расселл Уэстбрук и лёгкий форвард Джереми Грант, набравшие по 23 очка. Теперь «Сиксерс» занимают 4-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 40-22, а «Тандер» – 3-е в Западной (38-23).

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