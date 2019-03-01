Бэгли выбыл из строя на одну-две недели из-за травмы колена

Резервный мощный форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли выбыл из строя на срок от одной до двух недель из-за растяжения левого колена, сообщает официальный сайт организации. Он получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс», столкнувшись с защитником соперника Малкольмом Брогдоном. После этого форвард смог покинуть площадку только с помощью партнёров по команде.



19-летний Бэгли был выбран под вторым номером на драфте 2018 года. В дебютном сезоне в НБА он набирает по 13,9 очка, совершает по 7,2 подбора и ставит по 1 блок-шоту за 25 минут в среднем за игру.



На позиции мощного форварда у «Сакраменто», который ведёт борьбу за выход в плей-офф, также есть Неманья Бьелица и Уэньен Гэбриел.