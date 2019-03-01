Де Коло и Хиггинс примут участие в матче с «Олимпиакосом»

Защитники ЦСКА Нандо Де Коло и Кори Хиггинс примут участие в предстоящем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом», сообщает официальный сайт клуба.



Из-за различных повреждений Де Коло не играл в предыдущей встрече Евролиги с «Гран Канарией», а Хиггинс пропустил четыре из пяти последних матчей турнира.



В нынешнем сезоне Де Коло набирает по 14,8 очка, совершает по 2,7 подбора и отдаёт по 3,7 передачи за 25 минут в среднем за игру. Средние показатели Хиггинса составляют 14,7 очка, 2,1 подбора и 1,7 передачи за 24 минуты.



На данный момент «армейцы» занимают в регулярном чемпионате Евролиги второе место с соотношением побед и поражений 18-5 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Разные полюса. «Олимпиакосу» нужна победа над ЦСКА «Армейцы» уже обеспечили себе место в плей-офф, где могут встретиться как раз со своим следующим соперником по регулярному чемпионату.