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«Парма» расторгла контракты с Хамфри и Джастисом

«Парма» расторгла контракты с Хамфри и Джастисом
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Баскетбольный клуб «Парма» по обоюдному согласию сторон расторгла контракты с игроками Майклом Хамфри и Коди Джастисом. Об этом сообщает пресс-служба пермской команды.

«Мы благодарны Коди и Майклу за их работу и красивую игру в «Парме» в этом сезоне. Однако сейчас в команде поменялись некоторые акценты в стиле игры, и поэтому мы по взаимной договорённости решили расстаться. Желаю ребятам личного прогресса и, главное, оставаться такими же прекрасными людьми.

Полагаю, что никакой бреши в команде не возникнет. У нас есть отличный защитник Янис Блумс и выздоравливает опытный центровой Григорий Шуховцов. Впереди вторая половина сезона. «Парма» идёт дальше», — заявил и.о. главного тренера команды Вячеслав Шушаков.

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