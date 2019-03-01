«Парма» расторгла контракты с Хамфри и Джастисом

Баскетбольный клуб «Парма» по обоюдному согласию сторон расторгла контракты с игроками Майклом Хамфри и Коди Джастисом. Об этом сообщает пресс-служба пермской команды.



«Мы благодарны Коди и Майклу за их работу и красивую игру в «Парме» в этом сезоне. Однако сейчас в команде поменялись некоторые акценты в стиле игры, и поэтому мы по взаимной договорённости решили расстаться. Желаю ребятам личного прогресса и, главное, оставаться такими же прекрасными людьми.



Полагаю, что никакой бреши в команде не возникнет. У нас есть отличный защитник Янис Блумс и выздоравливает опытный центровой Григорий Шуховцов. Впереди вторая половина сезона. «Парма» идёт дальше», — заявил и.о. главного тренера команды Вячеслав Шушаков.