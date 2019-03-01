Официально: Дайрис Бертанс покинул «Олимпию Милан» и отправился в НБА

Руководство «Олимпии Милан» объявило о прекращении сотрудничества с латвийским защитником Дайрисом Бертансом. Баскетболист отправится за океан, где должен будет подписать соглашение с командой НБА «Нью-Орлеан Пеликанс». Ожидается, что Бертанс заключит контракт до конца сезона- 2019/20, но в контракте на следующий год будет прописана опция команды.

«Хочу поблагодарить „Олимпию“, что дала мне возможность реализовать мечту, за которой я гнался с детства. Не могу описать ту гордость, которую чувствовал, выступая за такой клуб. Все люди, которых я встретил здесь за минувшие два года, стали моей семьёй. Надеюсь, однажды я снова надену майку „Олимпии“», — приводит слова Бертанса официальный сайт миланской команды.

Младший брат Дайриса, Давис, выступает в НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».