25 очков Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» на домашней арене нанёс поражение «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 9 очков — 17:26. Во втором игровом отрезке преимущество команды из Санкт-Петербурга стало двузначным — 44:32. После большого перерыва «Нижний Новгород» сумел вернуться в игру, в третьей четверти подопечные Лукича отыграли 7 очков — 57:62. А в четвёртой десятиминутке волжане сравняли счёт и перевели встречу в овертайм — 74:74.

В дополнительной пятиминутке «Нижний Новгород» уже не дал шансов «Зениту» и оформил победу со счётом 85:83.

Самым результативным в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 22 очка, дабл-дабл из 18 очков и 10 передач оформил Кендрик Перри. У «Зенита» 25 баллов набрал Джален Рейнольдс.