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Дабл-дабл Родригеса помог ЦСКА уверенно победить «Олимпиакос»

Дабл-дабл Родригеса помог ЦСКА уверенно победить «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига

В Пиреях завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились «Олимпиакос» и ЦСКА.

Первая половина матча прошла в равной и результативной борьбе. Завершилась она при минимальном преимуществе «армейцев» — 51:50. После большого перерыва ЦСКА прибавил и уже в третьей четверти сделал серьёзную заявку на победу, оторвавшись от соперника на 8 очков — 72:64. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса сыграли ещё мощнее, благодаря чему оформили победу с разгромным счётом — 91:87

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 18 очков, ещё 16 очков записал в актив Нандо де Коло. Дабл-дабл из 15 очков и 12 передач оформил Серхио Родригес. У «Олимпиакоса» 21 балл набрал Зак Лэдей.

Евролига. 24-й тур
01 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
81 : 97
(23:21, 27:30, 14:21, 17:25)
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпиакос: Ледей - 21, Спанулис - 14, Принтезис - 12, Уэбер - 6, Милутинов - 5, Везенков - 5, Тупан - 4, Папаниколау - 4, Тимма - 3, Манцарис - 3, Уильямс-Госс - 2, Богрис - 2
ЦСКА: Хиггинс - 18, де Коло - 16, Родригес - 15, Хайнс - 15, Клайберн - 14, Хантер - 10, Боломбой - 4, Воронцевич - 3, Курбанов - 2, Питерс, Антонов, Хэкетт
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