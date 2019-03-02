Родригес: счастливы победе над «Олимпиакосом», но знаем, что это длинный путь

Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился впечатлениями от победы в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (97:81). В этой встрече испанец оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 передач.

«Отличная победа. В первой половине нам удавалось нападение, но в защите мы не были так хороши. Но во второй половине мы с первых секунд вышли с правильным настроем. Мы счастливы, но знаем, что это длинный путь. В понедельник у нас другая тяжёлая игра с «Химками», поэтому продолжаем в том же духе.

Что тренер сказал в перерыве? Мы все знали, что 50 пропущенных очков — это много. Нужно было что-то сделать с этим, и во второй половине мы показали, что можем бороться куда лучше», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.