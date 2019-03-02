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Мощный данк Клайберна — в видеообзоре матча «Олимпиакос» — ЦСКА

Мощный данк Клайберна — в видеообзоре матча «Олимпиакос» — ЦСКА
Баскетбол / Евролига

В Пиреях завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретились «Олимпиакос» и ЦСКА.

Первая половина матча прошла в равной и результативной борьбе. Завершилась она при минимальном преимуществе «армейцев» — 51:50. После большого перерыва ЦСКА прибавил и уже в третьей четверти сделал серьёзную заявку на победу, оторвавшись от соперника на 8 очков — 72:64. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса сыграли ещё мощнее, благодаря чему оформили победу с разгромным счётом — 91:87.

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 18 очков, ещё 16 очков записал в актив Нандо де Коло. Дабл-дабл из 15 очков и 12 передач оформил Серхио Родригес. У «Олимпиакоса» 21 балл набрал Зак Лэдей.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

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