«Бостон» прервал серию поражений», «Шарлотт» победил «Бруклин»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (38-25) на домашнем паркете взял верх над «Вашингтон Уизардс» (25-37) — 107:96. «Кельты» прервали серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. По 15 баллов на счету Джеффа Грина и Томаша Саторански. В составе «Бостона» дабл-дабл из 13 очков и 12 результативных передач оформил Кайри Ирвинг. 18 баллов в активе Эла Хорфорда.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» (29-33) на выезде обыграл «Бруклин Нетс» (32-32) — 123:112.

В составе победителей 25 очков набрал Кемба Уокер, 22 – Джереми Лэмб. У «Бруклина» в шаге от дабл-дабла остановился Д’Анджело Расселл – 22 балла и 9 результативных передач.