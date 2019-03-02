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«Бостон» прервал серию поражений», «Шарлотт» победил «Бруклин»

«Бостон» прервал серию поражений», «Шарлотт» победил «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (38-25) на домашнем паркете взял верх над «Вашингтон Уизардс» (25-37) — 107:96. «Кельты» прервали серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. По 15 баллов на счету Джеффа Грина и Томаша Саторански. В составе «Бостона» дабл-дабл из 13 очков и 12 результативных передач оформил Кайри Ирвинг. 18 баллов в активе Эла Хорфорда.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» (29-33) на выезде обыграл «Бруклин Нетс» (32-32) — 123:112.

В составе победителей 25 очков набрал Кемба Уокер, 22 – Джереми Лэмб. У «Бруклина» в шаге от дабл-дабла остановился Д’Анджело Расселл – 22 балла и 9 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
107 : 96
(30:20, 19:25, 33:36, 25:15)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Хорфорд - 18, Моррис - 17, Смарт - 16, Браун - 13, Ирвинг - 13, Тайс - 11, Тейтум - 10, Розир - 6, Хэйворд - 3, Уонамэйкер, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Саторански - 15, Грин - 15, Паркер - 12, Портис - 7, Браун - 7, Ариза - 6, Джонсон - 3, Брайант - 2, Деккер, Рэндл, Маинми
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
112 : 123
(32:31, 18:37, 36:30, 26:25)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Расселл - 22, Кэрролл - 20, Динуайдди - 15, ЛеВерт - 14, Аллен - 10, Харрис - 9, Куруч - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Грэм - 5, Краббе - 5, Дадли, Напьер, Дэвис
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 25, Лэмб - 22, Батюм - 17, Камински - 15, Паркер - 12, Зеллер - 12, Уильямс - 11, Бриджес - 7, Бийомбо - 2, Монк, Мэк, Кидд-Гилкрист, Эрнангомес
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