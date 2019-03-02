«Торонто» благодаря 38 очкам Леонарда прервал серию «Портленда» из 5 побед

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:117. При счёте 117:117 на последних секундах встречи точный бросок со средней дистанции удался форварду хозяев Каваю Леонарду.

Он и стал самым результативным игроком матча, набрав 38 очков. Дабл-дабл из 19 баллов и 10 результативных передач на счету Кайла Лоури. Также 19 баллов в активе Марка Газоля, 16 – у Паскаля Сиакама.

В составе «Портленда» 35 очков набрал Си Джей Макколлум. Он реализовал 7 бросков из 11 из-за дуги. 24 балла в активе Дэмьена Лилларда.

«Торонто» (46-17) одержал вторую победу кряду. «Портленд» (38-24) уступил впервые за шесть матчей.