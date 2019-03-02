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«Торонто» благодаря 38 очкам Леонарда прервал серию «Портленда» из 5 побед

«Торонто» благодаря 38 очкам Леонарда прервал серию «Портленда» из 5 побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:117. При счёте 117:117 на последних секундах встречи точный бросок со средней дистанции удался форварду хозяев Каваю Леонарду.

Он и стал самым результативным игроком матча, набрав 38 очков. Дабл-дабл из 19 баллов и 10 результативных передач на счету Кайла Лоури. Также 19 баллов в активе Марка Газоля, 16 – у Паскаля Сиакама.

В составе «Портленда» 35 очков набрал Си Джей Макколлум. Он реализовал 7 бросков из 11 из-за дуги. 24 балла в активе Дэмьена Лилларда.

«Торонто» (46-17) одержал вторую победу кряду. «Портленд» (38-24) уступил впервые за шесть матчей.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
119 : 117
(31:24, 30:30, 32:30, 26:33)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Торонто Рэпторс: Леонард - 38, Лоури - 19, Марк Газоль - 19, Сиакам - 16, Грин - 11, Лин - 8, Пауэлл - 4, Ануноби - 2, Ибака - 2, Маккоу, Миллер, Микс, Буше
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 35, Лиллард - 24, Лейман - 13, Харклесс - 11, Амину - 10, Нуркич - 10, Карри - 9, Худ - 3, Леонард - 2, Трент-мл., Лябисье, Саймонс, Коллинс
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