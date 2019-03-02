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«Клипперс» нанесли «Сакраменто» третье поражение кряду

«Клипперс» нанесли «Сакраменто» третье поражение кряду
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз» — 116:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 23 очка. Он реализовал 3 броска из 8 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Уилли Коли-Стайн (16 баллов и 12 подборов) и Де’Аарон Фокс (12 очков и 12 результативных передач). 15 баллов в активе Харрисона Барнса.

В составе победителей 20 очков на счету новичка Ландри Шэмета, 19 – у Данило Галлинари, 17 – у Лу Уильямса. Дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов оформил Ивица Зубац.

«Клипперс» (35-29) одержали вторую победу в трёх матчах и закрепились на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто» (31-31) потерпел третье поражение кряду и остался на девятом месте.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
109 : 116
(23:26, 33:26, 26:35, 27:29)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Коли-Стайн - 16, Джайлс - 15, Барнс - 15, Фокс - 12, Богданович - 9, Брюэр - 8, Бьелица - 5, Бёркс - 4, Феррелл - 2, Мейсон, Куфос, Рэндольф
Лос-Анджелес Клипперс: Шамет - 20, Галлинари - 19, Л. Уильямс - 17, Жильжо-Александер - 15, Харрелл - 15, Беверли - 12, Зубац - 10, Грин - 8, Торнвелл, Уоллес, Мотли, Темпл
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