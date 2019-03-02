«Клипперс» нанесли «Сакраменто» третье поражение кряду

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз» — 116:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 23 очка. Он реализовал 3 броска из 8 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Уилли Коли-Стайн (16 баллов и 12 подборов) и Де’Аарон Фокс (12 очков и 12 результативных передач). 15 баллов в активе Харрисона Барнса.

В составе победителей 20 очков на счету новичка Ландри Шэмета, 19 – у Данило Галлинари, 17 – у Лу Уильямса. Дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов оформил Ивица Зубац.

«Клипперс» (35-29) одержали вторую победу в трёх матчах и закрепились на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто» (31-31) потерпел третье поражение кряду и остался на девятом месте.