«Милуоки» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Лос-Анджелес»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете уступил «Милуоки Бакс» — 120:131. Определяющей стала заключительная четверть, которую «олени» выиграли со счётом 38:26.

В составе победителей 31 очко набрал Эрик Бледсо. Он реализовал 2 броска из 11 из-дуги. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов. 21 очко на счету Малкольма Брогдона, 18 – у Криса Миддлтона.

У «озёрников» по 31 очку набрали Леброн Джеймс (также 10 результативных передач) и Брэндон Ингрэм. 20 баллов на счету Рэджона Рондо, 12 – у Кайла Кузмы.

«Милуоки» (48-14) одержал седьмую победу подряд и закрепился на лидирующей позиции в лиге. У «Лейкерс» (30-32) три поражения в четырёх матчах.