Эффектные данки Леброна, Ингрэма и Лавина — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектные данки игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндона Ингрэма и Леброна Джеймса, защитника «Атланты Хоукс» Кевина Хаертера, лидера «Финикс Санз» Девина Букера, форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и разыгрывающего «Чикаго Буллз» Зака Лавина, невероятное попадание форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, трёхочковый разыгрывающего «Атланты» Трея Янга, а также победный бросок Кавая.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал Янг, набравший 49 очков в домашнем матче с «Чикаго» (161:168 4ОТ).